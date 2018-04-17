Kurmaylarıyla görüşen Erdoğan'dan ikinci erken seçim açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısı Ankara kulislerine bomba gibi düştü.

Bu gelişmenin üzerine Cumhrubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve kurmarıyla bir görüşme gerçekleştirdi.

Erdoğan, erken seçim ile ilgili sorular üzerine “Şu anda benim herhangi söyleyecek bir şeyim yok. Grup toplantısında söyledim” dedi.

Erdoğan, daha sonra Meclis Başkanı ve Başbakan'la bir araya geldi.

ERDOĞAN GRUP TOPLANTISINDA NE DEMİŞTİ ?

AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, "Cumhuriyet döneminde yaşadığımız siyasi ve ekonomik krizlerin en önemli sebeplerinden biri olan yönetim sistemimizdeki tıkanıkların aşılmasına vesile olacağına inandığım anayasa değişikliğimiz inşallah 2019 Kasım seçimlerinde tamamen yürürlüğe girecek" ifadelerini kullanmıştı.

MHP lideri Bahçeli, partisinin bugünkü grup toplantısında 3 Kasım 2019 seçimlerinin öne çekilmesini teklif ederek 26 Ağustos 2018 tarihini önermişti.

BAHÇELİ, ADALET BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile bir araya geldi. Bahçeli'nin TBMM'deki odasında gerçekleşen görüşme yaklaşık 20 dakika sürdü.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, MHP lideri Bahçeli'nin erken seçim teklifi için "Bahçeli'nin teklifini kurullar değerlendirir" demişti.

TÜM GÖZLER BU GÖRÜŞMEDE

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, Devlet Bahçeli ile yarın 13.30'da bir araya gelecek.

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