Ahmedinejad'dan yeni hamle ! İzin istedi...
Ahmedinejad'dan yeni hamle ! İzin istedi...
Erdoğan Katar emiri Al Sani ile telefonda görüştü
Erdoğan Katar emiri Al Sani ile telefonda görüştü
THY uçağı Samsun'a zorunlu iniş yaptı
THY uçağı Samsun'a zorunlu iniş yaptı
Afrin'e askeri sevkiyat devam ediyor...
Afrin'e askeri sevkiyat devam ediyor...
TSK'dan Afrin açıklaması: ''287 terörist öldürüldü''
TSK'dan Afrin açıklaması: ''287 terörist öldürüldü''
Tutuklu HDP'liler açlık grevine başladı
Tutuklu HDP'liler açlık grevine başladı
Karakola taciz ateşi açan teröristler öldürüldü
Karakola taciz ateşi açan teröristler öldürüldü
İlki Ankara'ya kuruluyor ! Sırada Bursa ve İzmir var...
İlki Ankara'ya kuruluyor ! Sırada Bursa ve İzmir var...
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 24 Ocak 2018 22:22

Kütahya'da ele geçirildi ! Tam 177 cam tüp...

Kütahya'da düzenlenen operasyonda yarış atlarında doping olarak kullanılan 177 cam tüp kimyasal madde ele geçirildi.

Kütahya'da ele geçirildi ! Tam 177 cam tüp...
A+ A-

Kütahya'da düzenlenen operasyonda, yarış atlarında doping olarak kullanılan 177 cam tüp kimyasal madde ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cedit Mahallesi'ndeki bir ev ve iş yerine operasyon düzenledi. 

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, yarış atlarına doping olarak verilen ve kullanılması yasak olduğu belirtilen 177 cam tüp kimyasal madde ele geçirildi.

Ev sahibi şüpheli Harun A, gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. 

Ele geçirilen kimyasal maddelerin insanlarda botoks uygulaması ve kök hücre yenilemesinde de kullanıldığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

AA

yarış atı , cam tüp , kütahya
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM