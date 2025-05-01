Kütahya'da korkutan bir deprem daha
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Kütahya Simav ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 14.38 sıralarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem yerin 10.66 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
4.2'lik depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 1, 2025
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Simav (Kütahya)
Tarih:2025-05-01
Saat:14:38:31 TSİ
Enlem:39.22472 N
Boylam:28.97111 E
Derinlik:10.66 km
Detay:https://t.co/ATgPiSsZee@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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