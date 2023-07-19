  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Kütahya'da orman yangını

Kütahya'da orman yangını

Kütahya'da orman yangını
Güncelleme:

Kütahya'da ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Kütahya’nın Akoluk Köyü Beşçeşmeler Mevkii’nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ormanlık alandan yükselen dumanların fark edilmesi üzerine hızla çalışma başlatıldı. Bölgeye 3 adet dozer, 1 adet insansız hava aracı (İHA), 9 adet arazöz, 5 adet su ikmal aracı sevk edildi. Ayrıca bölgeye Kütahya’dan 2, Eskişehir’den 3 itfaiye aracı yönlendirildi.

Ekiplerin hızlı müdahaleleri sonucunda yangın büyümeden kontrol altına alındı.

İHA

Etiketler kütahya orman yangını
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erdoğan'ın ''alakam yok'' dediği SADAT bakın nereden çıktı!
Bu da Defne Samyeli'nin ''zamlara'' itirazı: ''Maaş öder gibi...''
Süper Lig fikstür çekimine katılan isimler şaşkınlık yarattı: ''Ne alaka?''
Tatilciler dikkat! Yeni ''sahil'' virüsü hızla yayılıyor
Uyanıklar iş başında! İkinci el otomobilde yeni fiyat oyunu
İstanbul'da ev sahibi cinayeti: Kiracısını sokak ortasında öldürdü!
GSS primleri de zamlandı ! İşye yeni GSS prim miktarı
Selçuk Geçer Dolar için yeni tahminini açıkladı
Prof. Dr. Naci Görür'ü çileden çıkartan deprem tahmini
Soylu'nun seçim vadi ortalığı karıştırdı: Trafikte ceza yağıyor!