Kütahya'da orman yangını
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen orman yangınına müdahale ediliyor.
Kargılı ve Değirmisaz köyleri arasındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda kara ekibinin yanı sıra 14 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 itfaiye aracı sevk edildi.
Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, karaçam ağaçlarının yoğun olduğu bölgede yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
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