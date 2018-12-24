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  3. 24 Aralık 2018 20:33

Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji, Doğu Karadeniz için rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
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Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, rüzgarın yarın sabah saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve zaman zaman fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, başta soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler olmak üzere, ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

AA

rüzgar , uyarı , fırtına
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