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Kuzenlerine banka hesaplarını veren gencin hayatı karardı

Kuzenlerine banka hesaplarını veren gencin hayatı karardı
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Mardin'de hesabından bloke olduğunu söyleyen kuzenleri O.B. ve S.B.'ye 10'dan fazla banka hesabı açarak kullandırdığı öne sürülen M.E. (19), dolandırıcılıktan tutuklandı.

M.E. 2023’te Ankara’ya dayılarının yanında mevsimlik işçi olarak çalışmaya başladı. Kuzenleri O.B. ve S.B. iddiaya göre, hesaplarının blokeli olduğunu söyleyerek E.’den çeşitli bankalarda hesap açmasını istedi. M.E., 10’dan fazla banka hesabı açtı ve kartları onlara teslim etti. Bir süre sonra E. hakkında 30 ayrı dolandırıcılık dosyası açıldı. Hesapları dolandırıcılık amacıyla kullanıldığı ve birçok kişinin bu hesaplara para gönderdiği tespit edilen M.E., gözaltına alınıp, tutuklandı. Ekiplerin aramalarında, banka kartlarının bir kısmı kuzeni S.B.’nin evinde ele geçirildi.

‘HER BİR DOSYADAN 1 YIL BİLE ALSA 30 YIL YAPAR’

E.’nin babası D.E., oğlunun güvendiği kuzenleri tarafından dolandırıldığını iddia ederek mağdur edildiklerini söyledi. D. E., oğlunun kuzenleri O.B. ile S.B.’nin, hesaplarının blokeli olduğunu söyleyerek, oğlundan hesap bilgilerini istediğini ifade ederek, “2023 yılında benim çocuğum Ankara’ya çalışmaya gitti. Dayıları da orada çalışıyordu, mevsimlik işçi olarak yanlarına çalışmaya gitti. 1 ay falan çalıştı, kuzenler tarafından dolandırıldı. Bir kuzeni Mersin’den yanına gitmişti ve bütün banka bilgilerini ondan almıştı. Bu kuzeni Mersin’e döndükten 15 gün sonra çocuğuma cezalar gelmeye başladı. Şu an çocuğum hapiste, onu dolandırdılar. Kuzeni S.B., benim çocuğuma; ‘Benim hesabım bloke olmuş. Güzel bir iş açacağız, çatı panellerinde çalışıyorsunuz, tehlikelidir bir iştir. Bir gün çatıdan düşersiniz, bilgilerinizi verin, güzel bir iş açacağız ve daha çok para kazacağınız’ diyerek çocuğumu kandırdı. Ben ve oğlum, bu kuzenden şikayetçi olduk. Başka insanlar da bu durumu düşmesinler. Her bir dosyadan 1 yıl bile alsa 30 yıl yapar. Biz çaresiziz, perişanız. Çocuğum mağdurdur, bu konuda bir çalışma yapılmasını istiyorum. Benim çocuğumu dolandıranlar dışarıda dolaşıyorlar. Oğlum ise mağdurdur ve cezaevindedir. Oğlumun serbest bırakılmasını ve dolandırıcıların tutuklanmasını istiyorum” diye konuştu. 

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DHA

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Etiketler banka hesabı kuzen dolandırıcı bloke
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