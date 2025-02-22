Kuzey Irak'ta 5 PKK'lı terörist öldürüldü
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MSB, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı teröristin hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'ta terör unsurlarına yönelik operasyonları devam ediyor. Bölücü terör örgütü PKK'nın 5 mensubu, Gara bölgesinde etkisiz hâle getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklama şöyle:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam edeceğiz."
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