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  3. 17 Mayıs 2018 16:39

Kuzey Kore yine kızgın !

Kuzey Kore, Güney Kore yönetimini yetersizlikle suçladı.

Kuzey Kore yine kızgın !
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Kuzey Kore'den gelen son dakika açıklamasında, Güney Kore yönetimi yetersizlikle suçlandı.

Kuzey Kore Barışçıl Birleşme Komitesi Başkanı Ri Son-gwon, bu hafta yapılması planlanan görüşmenin askıya alınmasına neden olan mevcut sorunlar çözülene kadar, Güney Koreyönetimiyle masaya oturmayacaklarını söyledi.

Ülkenin resmi ajansının haberine göre; Ri Son-gwon, Güney Kore yönetimi için ‘yetersiz’ de dedi.

2018'de Kore yarımadasında adeta bahar yaşanıyordu. Ancak ABD'nin Güney Kore'yle yaptığı ortak askeri tatbikat, Pyongyang yönetiminin öfkelenmesine neden oldu.

Milliyet

kuzey kore , güney kore
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