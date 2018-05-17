Kuzey Kore yine kızgın !

Kuzey Kore'den gelen son dakika açıklamasında, Güney Kore yönetimi yetersizlikle suçlandı.

Kuzey Kore Barışçıl Birleşme Komitesi Başkanı Ri Son-gwon, bu hafta yapılması planlanan görüşmenin askıya alınmasına neden olan mevcut sorunlar çözülene kadar, Güney Koreyönetimiyle masaya oturmayacaklarını söyledi.

Ülkenin resmi ajansının haberine göre; Ri Son-gwon, Güney Kore yönetimi için ‘yetersiz’ de dedi.

2018'de Kore yarımadasında adeta bahar yaşanıyordu. Ancak ABD'nin Güney Kore'yle yaptığı ortak askeri tatbikat, Pyongyang yönetiminin öfkelenmesine neden oldu.