KYK bursu ne zaman yatacak ? İşte tarih...

KYK ilk ödemeyi ekim, kasım, aralık ayları dahil olmak üzere üç aylık yapacak. Peki, KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman başlayacak? İşte KYK burs ve kredi ödeme tarihi...



Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ( KYK) tarafından uygulanan üniversite öğrencilerine yönelik kredi ve burs başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından ilk defa burs alacak olan öğrenciler 4-10 Aralık 2017 tarihleri arasında taahhütnamelerini onayladı. KYK, işlemleri tamamlanan öğrencilere ödenecek KYK burs ve kredi ödemelerinin tarihini açıkladı. Peki, KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman başlayacak? İşte KYK burs ve kredi ödeme tarihi...

KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK? BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Üniversiteye kayıt olan ve ilk defa KYK tarafından sağlanan burs imkanından faydalanacak öğrencilerin merakla beklediği burs ve kredi ödemelerinin ne zaman başlayacağına dair sorular yanıt buldu. İşte KYK'dan yapılan açıklama;

2017-2018 eğitim öğretim dönemi için ilk defa burs/kredi başvurusunda bulunan ve 4-10 Aralık 2017 tarihleri arasında taahhütnamelerini onaylayan yurt içinde öğrenim gören öğrenciler ile yurt dışında öğrenim gören, taahhütname ve kefaletname işlemleri tamamlanan öğrencilere ilk ödeme ekim, kasım, aralık ayları dâhil olmak üzere üç aylık olarak yapılacak.

Ödemeler T.C. kimlik numarasının son hanesine göre (0 ile bitenler 18, 2 ile bitenler 19, 4 ile bitenler 20, 6 ile bitenler 21 ve 8 ile bitenler 22 Aralık'ta) yapılacak.

ÖDEMELER ZİRAAT BANKASI ARACILIĞI İLE YAPILMAKTADIR

Burs/kredi ödemeleri, Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından başvurulara istinaden mevzuat çerçevesinde Ziraat Bankası aracılığı ile yapılmaktadır.

Öğrenciler, hesap kartı ile ilgili sorgulama ve diğer işlemlerini https://kyksorgu.ziraatbank.com.tr/ veya 444 00 00 ya da 0850 220 00 00 Ziraat Müşteri Hizmetleri üzerinden gerçekleştirebilecekler.

2017-2018 KYK BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

Yapılan açıklamaya göre, lisans ve önlisans öğrencileri bu yıl 470 TL KYK burs/kredi ödemesi alacak. Öte yandan yüksek lisans öğrencileri 940 TL ve doktora öğrencileri 1410 TL burs/kredi ödemesi alacak.

Geçtiğimiz yıllara bakıldığında ise 2014 yılında 300 TL, 2015 yılında 330 TL, 2016 yılında 400 TL ve 2017 yılında 425 TL burs ödemesi yapıldı.