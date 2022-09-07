KYK yurt sonuçları açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK birinci faz yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

GSB Yurtları'nın 2022-2023 eğitim öğretim yılı yurt yerleştirme sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakanı Kasapoğlu, "Tarihimizin en yüksek yerleştirme oranını gerçekleştirdik" dedi. Kasapoğlu, "İlk fazda 41 il tamamen yerleşimini bitirdi. Sıfır yedekle tamamladık" diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, GSB Yurtları 2022- 2023 eğitim öğretim yılı yurt yerleştirme sonuçlarına ilişkin Cebeci Site Yurdu'nda açıklamalarda bulundu.Kasapoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"(Yurt yerleştirme sonuçlarıyla ilgili) İlk fazda 41 il tamamen yerleşimini bitirdi. Sıfır yedekle tamamladık. Yıllık bazda en yüksek talebi almamış olmamıza rağmen birinci fazda tarihimizin en yüksek yerleştirme oranını gerçekleştirdik.

Yapılan başvurular 12 kamu kurumu tarafından dijital olarak teyit edilen bir altyapıyla analiz edildi. Yurtlar sürecini analiz, planlama ve uygulama olarak 3 planlı aşamada ilerliyoruz. Yerleştirme sonuçları dört fazda tamamlayacağız. Bugün birinci fazı sizlerle paylaşacağız. Yıllık bazda en yüksek talebi almamış olmamıza rağmen birinci fazda tarihimizin en yüksek yerleştirme oranını gerçekleştirdik."

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KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

2022 KYK burs başvuru tarihleri binlerce öğrenci tarafından bekleniyor. KYK burs ve kredi başvuru tarihleri ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl başvurular 5 Kasım'da başlayıp 8 Kasım'da sona ermişti.

BAŞVURU SAYISI 415 BİN 305 OLDU

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu açıklamalarında;

"Bildiğiniz gibi bu yıl 1 milyon 5 bin 490 gencimiz üniversitelerine yerleşti. Üniversiteye yerleşen gençlerin 154 bin 859'u açık öğretimde, 850 bin 631'i ise örgün öğretimde eğitimlerini sürdürecekler.

Örgün eğitimde üniversite hayatlarını sürdürecek öğrencilerin ise 502 bin 295’i bulundukları şehirden başka bir şehirde üniversiteye yerleşti. Bu sayıya bir kez daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Çünkü bu sayı önemli. 502 bin 295 sayısı, bu yıl üniversite okumak için başka şehirlere giden yeni öğrencileri ifade ediyor. İşte GSB yurtlarımız için başvurmaya hak kazanan kitlenin büyüklüğü tam olarak budur.

Üniversiteye ilk defa başlayacak 316 bin 460 öğrencimiz yurt için başvurusunu tamamladı. Ara sınıflarda ise 98 bin 845 öğrencimiz yurtlarımıza başvuru yaptı. Yani 2022- 2023 eğitim öğretim dönemi için birinci sınıf ve ara sınıflar olmak üzere toplamda 415 bin 305 gencimiz GSB yurtlarına başvuru yapmış bulunuyor.

Başvuran öğrencilerimizin 169 bin 899'u erkek, 245 bin 406'sı kızlardan oluşuyor. Bu sayılar, yurtlarımızın hem gençler hem de aileleri nezdinde ne kadar büyük bir güven kazandığını gösteriyor."