LeMan'dan ''Süleyman Soylu'' kapağı

Mizah ve karikatür dergisi LeMan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ''Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi'' sözleri üzerine dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Haftalık mizah ve karikatür dergisi LeMan, ''Ömrümde tek bir güvenlik makalesi okumadım'' sözlerini sarf eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Kasım 2022'deki kapağında yer vermişti.

Soylu, katıldığı bir canlı yayında "3-4 yıldır Türkiye, 99 depreminden itibaren deprem hazırlıklarını sürdürüyor. Devletin gücünün nasıl olabileceğini ortaya koymaya çalışıyor. Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi. Fakat Kahramanmaraş hattı da bizim için önemli alanlardan bir tanesiydi" demişti.

Soylu'nun "Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi" sözüne tepki gösteren Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma Bakan Soylu'yu da etiketleyerek "Yanlış depremde öldüğümüz için özür dileriz" yazmıştı.

Bunun üzerine Kasım 2022'de Soylu'ya yer verdiği kapağını güncelleyen LeMan dergisi bir paylaşım yaptı.