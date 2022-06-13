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Libya tezkeresi Meclis'te

Libya tezkeresi Meclis'te

Libya'ya asker gönderilmesi için verilen iznin süresinin 18 ay daha uzatılmasına dair tezkere TBMM'ye sunuldu.

Libya'ya asker gönderilmesi için verilen iznin süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla sunulan tezkerenin süresi 18 ay.
Tezkerede, Libya'dan Türkiye dahil tüm bölge için risk ve tehditlerin devam ettiği belirtildi.

"Meşru hükümete yönelik saldırıların yeniden başlaması halinde Türkiye'nin gerek Akdeniz havzasındaki gerek Kuzey Afrika'daki çıkarları olumsuz etkilenecek" ifadeleri yer aldı.

Tezkere,, Meclis Genel Kurulu'nda gündeme getirilerek oylanacak. Libya tezkeresi 2 Ocak 2021'de 18 ay uzatılmıştı.

Etiketler libya asker tsk mehmetçik
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