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  3. Limanda feci kaza! Konteyner gemisi ortalığı savaş alanına çevirdi

Limanda feci kaza! Konteyner gemisi ortalığı savaş alanına çevirdi

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Kocaeli Körfez ilçesinde özel bir limana yanaşan konteyner yüklü geminin çarptığı vinçler devrildi. O anlar kameraya yansıdı.

Körfez ilçesinde saat 16.00 sıralarında konteyner yüklü gemi, özel bir limana yanaşırken kıyıdaki vinçlere çarptı. Geminin çarpmasıyla çelik vinçler parçalanarak yıkıldı. Tonlarca kilo ağırlığındaki vinçler limandaki konteynerlerin üzerine düştü. Çevredekilerin cep telefonlarıyla görüntülediği kazanın ardından bölgeye ekipler sevk edildi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından olayla ilişkin yaptığı açıklamada, "Kocaeli'de limana yanaşma manevrası yapan yabancı bandıralı bir geminin vinçlere çarpması sonucunda kaza meydana gelmiş olup yapılan ilk tespitlerde yaralanan olmadığı ve çevre kirliliğinin oluşmadığı belirlenmiştir. Geçmiş olsun" dedi.

Ekiplerin limandaki çalışması sürüyor.

DHA

Etiketler Kocaeli liman konteyner gemisi vinç kaza
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