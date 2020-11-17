LPG'ye büyük indirim ama pompaya yansımayacak

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) sosyal medya hesabından LPG otogaza gelen indirimi duyurdu.

EPGİS'in yaptığı açıklamaya göre bugünden itibaren geçerli olmak üzere LPG'ye ve otogaza 18 kuruş indirim uygulandı.

Ancak Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden 18 kuruşluk indirim pompa fiyatlarına yansımayacak.

EGPİS'ten yapılan açıklama:

Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi

17/11/2020 tarihinde geçerli olmak üzere

LPG otogaz’da 18 KRŞ/LT indirim gerçekleşmiştir.

Mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır.

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