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  3. 29 Haziran 2017 22:03

Macaristan Başbakanı'na forma sürprizi

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'ne gelen Macaristan Başbakanı Orban'a Galatasaray forması hediye etti.

Macaristan Başbakanı'na forma sürprizi
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Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Macaristan Başbakanı Viktor Orban onuruna resmi akşam yemeği verdi.

Başbakan Yıldırım, futbola olan tutkusu ve Türkiye'den de  Galatasaray Futbol Takımına ilgi gösterediği bilinen Macaristan Başbakanı Orban'a, Galatasataylı futbolcuların imzaladığı forma ve futbol topunu hediye etti.

Konuk Başbakan  Viktor Orban geçtiğimiz Mayıs ayında Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Pekin'de düzenlenen Uluslararası İşbirliği İçin Kuşak ve Yol Forumu'nda Macaristan kamu televizyonuna yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de bir araya geldiğini belirtti ve Macaristan ile Türkiye'nin iyi ilişkilere sahip olmasının ülkesinin ulusal güvenliği açısından da çıkarına olduğuna işaret etmişti. Macaristan Başbakanı ayrıca AB'nin, Türkiye'ye karşı mülteciler konusunda daha dikkatli ve hassas bir politika izlemesi gereğini vurgulamıştı.

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