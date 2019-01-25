AK Partili belediye başkanı adayına saldırı !
AK Partili belediye başkanı adayına saldırı !
Yunan ve Bulgar turistler o ilimize akın ediyor
Yunan ve Bulgar turistler o ilimize akın ediyor
Hackerlerdan e-Devlet tuzağı ! Sosyal medya kullanıcıları dikkat
Hackerlerdan e-Devlet tuzağı ! Sosyal medya kullanıcıları dikkat
Emeklilere ek zam ! Artış ne kadar olacak ?
Emeklilere ek zam ! Artış ne kadar olacak ?
Meteoroloji'den ''çok kuvvetli sağanak'' uyarısı
Meteoroloji'den ''çok kuvvetli sağanak'' uyarısı
Erdoğan'dan döviz açıklaması: Bu tezgahların hepsini yıktık
Erdoğan'dan döviz açıklaması: Bu tezgahların hepsini yıktık
Yunanistan onayladı ! Makedonya'nın ismi değişiyor
Yunanistan onayladı ! Makedonya'nın ismi değişiyor
Bu geceye dikkat ! Bakan'dan kritik fırtına uyarısı
Bu geceye dikkat ! Bakan'dan kritik fırtına uyarısı
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 25 Ocak 2019 20:34

Maduro'nun elçisinden Türkiye açıklaması

Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Jose Bracho ülkesindeki yaşananları yorumladı.

Maduro'nun elçisinden Türkiye açıklaması
A+ A-

Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Jose Bracho ülkesindeki son gelişmeleri değerlendirdi ve ‘’Türkiye ile düşmanımız ortak” dedi. Büyükelçi Bracho, “ABD diplomatları 72 saat içinde ülkeyi terk etmezse hükümet yapması gerekeni yapacaktır" diye konuştu.

Bracho, Stratejik Düşünce Enstitüsü’nde (SDE) düzenlenen bir konferansa katıldı. Venezuela’da Meclis Başkanı Juan Guaido’nun kendisini “Geçici devlet başkanı” ilan etmesini değerlendiren Büyükelçi, bunun ‘'Yeni bir formatta darbe teşebbüsünün tezahürü'' olduğunu söyledi.

Bracho, “Dünyanın hiçbir ülkesinde kimse durduk yerde kendini devlet başkanı ilan edemez. İktidarı iktidara taşıyan halkın kararlarıdır, olması gereken doğal süreç budur. Yürütme yetkisinin kimde olacağına halkın dışında kimse karar veremez. Başka ülkeler de bunu dışarıdan dizayn edemez. Bugün yaşananlar, saldırgan yaptırımların halka ve devlet başkanına karşı bir üst aşamasıdır, bir savaş ilan edilmiştir'' dedi.

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Bracho, “Türkiye ile ilişkileri geliştirmek istiyoruz. Türk tarihi bizim için çok önemli. Düşman ortak. Biz birçok ülkenin dostumuz olduğunu düşünüyorduk, gerçek dostları ise yeni farkediyoruz. Türkiye’den öğrenecek daha çok şeyimiz var” açıklaması yaptı.

Sözcü

ortak , türkiye , maduro , düşman
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM