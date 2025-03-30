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Mahir Polat yoğun bakıma kaldırıldı

Mahir Polat yoğun bakıma kaldırıldı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonlarda tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın yoğun bakıma kaldırıldığı açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne(İBB) yönelik ‘Kent Uzlaşısı’ operasyonu kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı, Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreteri Mahir Polat’ın hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda müşaade atına alındı.

Polat, 27 Mart’ta sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmış, doktoru duruma dil altı hapıyla müdahale etmişti.

Öte yandan Halk TV’ye konuşan Polat’ın avukatı Erkam Erdem şu açıklamayı yaptı:

“Mahir Bey Silivri Cezaevi’nden çıkarılarak bir hastaneye sevk edilmiş. Hangi hastaneye sevk edildi bilmiyoruz. Beklediğimiz sevk mi sıkıntılı bir durum mu öğrenmeye çalışıyoruz. Polat yüksek tansiyonu nedeniyle hastaneye sevk edilmiş. Tetkikleri yapılmasının ardından doktorlar anjiyo kararı almış. Bu sevk bizim doktor raporu talebimiz sonucu olmamıştır. Kritik bir müdahale söz konusu.”

Cumhuriyet

Etiketler Mahir Polat sağlık durumu yoğun bakım hastane
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