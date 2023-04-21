Mahkemeleri gelir kapısına çevirdiler!

Hukukçulara göre hakaret davaları sektöre dönüştü. Peş peşe açılan tazminat davalarının uzlaşma süreçleri gelir kapısı haline geldi...

Ünlü sanatçı Ezgi Mola'nın Musa Orhan'a yönelik hakarette bulunduğu iddiasıyla açılan davadaki yargılama sonucunda Mola, 6 bin 960 lira para cezasına çarptırılmıştı. Hakaret davalarının maddi kazanç elde edilen bir sektöre dönüşmüş durumda olduğunu belirten hukukçu İpek Bozkurt "Şerefi ve haysiyetinin tehlikeye girdiğini, zedelendiğini iddia eden kişiler aslında kanuni bir imkanla maddi çıkar sağlıyorlar" dedi.

Son olarak Hazal Kaya hakkında, Ezgi Mola'ya destek olmak için sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım nedeniyle 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kaya ifadesinde, "Tecavüzcüye tecavüzcü demenin suç olduğu bir hukuk sistemine dahil değilim" diyerek, Musa Orhan'ın menfaat devşirmeye çalıştığını belirtti.

'5 ila 10 bin lira arasında tazminat elde edilebiliyor'

NTV'ye konuşan avukat Doğa Can Coşar, "Özellikle sanatçılar, sosyal medya fenomenleri, ya da kamuya mal olmuş kişilerin sadece hakaret davalarına bakan meslektaşlarımız var. Rakamlar çok değişken olmakla birlikte genel itibariyle böyle uzlaşmalardan 5 ila 10 bin lira arasında tazminat elde edilebiliyor" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanlığı verilerine göre en fazla uzlaşma sağlanan suçlar arasında hakaret ilk sırada. 2020'de 80 bine yakın hakaret davasında uzlaşmaya varıldı. Hukukçulara göre hakaret, bir sektöre dönüşmüş durumda.

Avukat Fatoş Kaplan ise konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Bir hocanın Twitter hesabına henüz küfür olduğu bile tartışmalı olan bir kelime yazıyor bir vatandaş. Karşı taraf diyor ki uzlaştırma memuruna, biz şikayetimizden 6 bin lira ödeme karşılığında vazgeçebiliriz. Bir pazarlık süreci başlıyor. 3 bin liraya anlaşılıyor" dedi.

Batman'da 18 yaşındaki İpek Er, 2020'de intihar etmiş ve bıraktığı mektupta uzman çavuş Musa Orhan'ın kendisine tecavüz ettiğini yazmıştı. Tutuksuz sanığa verilen 10 yıllık hapis cezası istinaf mahkemesince onaylandı.