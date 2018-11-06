Makas atan ve ateş eden sürücü tutuklandı

D-100 karayolunda makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye atan ve aracın camından dışarıya silahla ateş eden sürücü tutuklandı.

İstanbul'da bir sürücü farklı zamanlarda trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde makas atarak araç kullanmış ve başka bir araçtan da silahla ateş ederken görüntülenmişti. Sosyal medya hesabından paylaşıldıktan sonra tepki çeken görüntüler üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekipleri, harekete geçti. Yapılan çalışmalar kapsamında sürücü G.K. (28) yakalanarak gözaltına alındı. Kullandığı kurusıkı tabancaya da el konuldu.

"TEHLİKEYE ATTIĞIM VATANDAŞLARDAN ÖZÜR DİLERİM"

Gözaltına alındıktan sonra polis merkezi çıkışında konuşan G.K., "Asker konvoyu nedeniyle havaya 2-3 el ateş açtım. Canını tehlikeye attığım bütün vatandaşlardan özür dilerim. Arabayı spor amaçlı kullanıyorum, bir daha kullanmayacağım. Bu drift değil, hızlı makas atma" diye konuştu. Bin 2 TL trafik cezası kesilen sürücü G.K. kurusıkı tabanca ile ateş ettiği için trafik polisleri tarafından polis merkezine teslim edildi.

G.K. burada kabahatler kanunundan bin 42 lira para cezası kesildi. İşlemlerinin ardından ise adliyeye sevkedilen G.K., "Trafiğin Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" ve "Genel Güvenliği Tehlikeye Sokmak" suçlarından tutuklandı.