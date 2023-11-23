Malatya'da şiddetli deprem! Birçok il sallandı
AFAD, Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 5.2'lik depremin ardından 4.7 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.
6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 60 bine yakın canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ediyor.
MALATYA 5.2'LİK DEPREMLE SALLANDI
Paniğe neden olan deprem çevre illerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.
Yabancı kaynaklara göre depremin büyüklüğü 5.6 olarak ölçüldü.
4.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA
5,2'lik depremin ardından saat 17.49'da 4,7 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı daha kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 23, 2023
Büyüklük:5.2 (Mw)
Yer:Battalgazi (Malatya)
Tarih:2023-11-23
Saat:17:46:08 TSİ
Enlem:38.177 N
Boylam:38.559 E
Derinlik:6.99 km
Detay:https://t.co/oXAQ5fUAAO@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD'DAN SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.
AFAD son depremler listesi için tıklayınız...
KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...
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