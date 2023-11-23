Malatya'da şiddetli deprem! Birçok il sallandı

AFAD, Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 5.2'lik depremin ardından 4.7 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 60 bine yakın canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ediyor.

MALATYA 5.2'LİK DEPREMLE SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 17.46'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 6.99 kilometre olarak ölçüldü.



Paniğe neden olan deprem çevre illerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.



Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünü Adıyaman, büyüklüğünü ise 5.3 olarak açıkladı.



Yabancı kaynaklara göre depremin büyüklüğü 5.6 olarak ölçüldü.



4.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA



Yabancı kaynaklara göre depremin büyüklüğü 5.6 olarak ölçüldü. 5,2'lik depremin ardından saat 17.49'da 4,7 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı daha kaydedildi.



AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...