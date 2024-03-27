Maltepe Belediye Başkanı ''para sayma'' soruşturmasında ifade verdi

2019'da bir avukatlık bürosunda çekilen "para sayma" görüntülerine ilişkin soruşturma kapsamında, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Çağlayan Adliyesi'nde ifade verdi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınması sürecinde 2019'da bir avukatlık bürosunda çekilen "para sayma" görüntülerinde ''suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının'' belirlenmesi amacıyla başlatıldığı duyurulan soruşturma kapsamında Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da ifade verdi.

Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nda ''şüpheli'' sıfatıyla savcıya ifade verdi.

Aynı konuda daha önce de CHP İstanbul eski İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 11 kişi ifade vermişti.