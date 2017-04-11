Manisa merkezli FETÖ operasyonu

Balıkesir merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında kamu kurumlarından ihraç edilen 23 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin kamu kurumlarındaki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde daha önce meslekten ihraç edilmiş, örgütün haberleşme programı "ByLock" kullandıkları tespit edilen 33 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bu kapsamda Balıkesir'in yanı sıra İstanbul, İzmir, Konya, Yalova, Bilecik ve Çorum'da yapılan eş zamanlı operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer 10 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.