Manisa'da 4.7 büyüklüğünde deprem oldu !

Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 23.10'da yerin 5.08 kilometre derinliğinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Manisa Valiliği, depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını açıkladı.



İzmir'de de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir yaralanma ve mal kaybı yaşanmadı.

AFAD, deprem sonrası olumsuz bir ihbarın bulunmadığını duyurdu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

28.01.2020 tarihinde saat 23:10 da merkez üssü Akhisar İlçesi olan 4,7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir.

An itibari ile depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır.