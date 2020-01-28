Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem ! İstanbul da sallandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerel saatle 14.26 'da meydana gelen depremin derinliği 6.99 kilometre olarak ölçüldü. Çevre illerin yanı sıra İstanbul, İzmir ve Çanakkale'de de hissedilen deprem paniğe neden oldu. İlk bilgilere göre, depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.



Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.1 olarak açıkladı. Depremin yerin 11.8 kilometre altında gerçekleştiği belirtildi.

İKİ ARTÇI DAHA OLDU

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından saat 14.45'te 3.5, saat 15.00'te ise 3.7 büyüklüğünde iki sarsıntı daha oldu.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen deprem sonrası Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada herhangi bir yaralanma ve hasarın meydana gelmediği belirtildi.

Herhangi bir yaralanma ve hasarın meydana gelmediği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"28.01.2020 tarihinde saat 14.26'da merkez üssü Kırkağaç ilçesi olan 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Depremde can kaybı, yaralanma ve herhangi bir hasar meydana gelmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur”

BAKAN SOYLU: HERHANGİ BİR HASAR SÖZKONUSU DEĞİL

Depremle ilgili canlı yayında açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Herhangi bir hasar söz konusu değil. Deprem 4,8 büyüklüğünde, geçmiş olsun." dedi.

PROF. DR. SÖZBİLİR: "YENİ DEPREMLER BEKLENEBİLİR"

Prof. Dr. Hasan Sözbilir Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi canlı yayında şu açıklamayı yaptı:

"Biz bugün Akhisar 5.4 depremiyle ilgili raporumuzu yayınladık. 5.4 büyüklüğündeki deprem Kırkağaç fayında gerçekleşiyor. Yeni depremler beklenebilir, benzer büyüklüklerde. Normal şartlarda Kırkağaç fayı daha büyük ölçekte deprem üretebilecek bir fay. Aslında 6.9 büyüklüğünde deprem üretebilecek bir fay. Kırılmadan sonra bin üzerinde artçı gerçekleşti. Şu anda çok daha yeni oldu. Kırkağaç fayı da birbirine paralel değişik paralel parçalardan oluşuyor. Birbirlerini tetikleyebilir."

PROF. DR. AKGÜN: "KENDİNİ DENGEYE GETİRMEYE ÇALIŞIYOR"

Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Akgün ise şu açıklamalarda bulundu:

"Burada en önemli sorun zemin özellikleri. Ben Buca'dayım, ben hiçbir şey hissetmedim. Ama benden 5-6 kilometre uzaklıkta olan Karşıyaka gibi yerler benden daha fazla hissetmiş. Burada önemli olan zemin özellikleri ve buna uygun yapılaşma. Benim şu an bulunduğum yerde hiçbir şey hissetmedik. Bu bir artçı sarsıntı büyük ihtimal. Enerjinin kendisini boşaltması gerekiyor, demek ki boşaltamamış. Kendini dengeye getirmeye çalışıyor.

Tarihsel veriler büyük bir depremin arkasından daha büyük bir depremin olma olasılığını çok düşürüyor. Ama tabi doğa bir bilinmezlik olduğu için yakın büyüklükte bir deprem olabilir. 4.8 değil de 4.9 olur, 5 olur ama 6-7’ye kadar çıkmaz."

KIRKAĞAÇ BELEDİYE BAŞKANI: ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR

Kırkağaç Belediye Başkanı İsmail Yaşar Gedüz de şu açıklamayı yaptı:

Geçenlerde olan 5.4'ten sonra devamlı sallanıyor. Binin üzerinde depremler oluştu. Ama bunların hiçbiri bu kadar kuvvetli değildi. Şu anda ben dahil olmak üzere, emniyet, zabıta ve belediye ekiplerimiz dolaşıyoruz. Şu ana kadar herhangi tehlikeli durum olmadı. Araştırmamız devam ediyor. Temennimiz inşallah hasar yoktur. Şu anda bizim daha önceki depremde hasarlı binalarımız yoktu. Ben o deprem sırasında araçtaydım. Vatandaşlarımız geçen depremden daha fazla hissettiklerini söylüyorlar. Bütün vatandaşlarımız dışarda, korkuyla bekliyorlar. Çalışmalarımız devam ediyor.