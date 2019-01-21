Cep telefonu kullanan herkesi ilgilendiriyor ! Bakanlık açıkladı...
Cep telefonu kullanan herkesi ilgilendiriyor ! Bakanlık açıkladı...
Kredi kartı borçlularına müjde ! O bankadan yapılandırma hamlesi
Kredi kartı borçlularına müjde ! O bankadan yapılandırma hamlesi
Bu kez Meteoroloji uyarmadı ! O ülkeden salgın geliyor...
Bu kez Meteoroloji uyarmadı ! O ülkeden salgın geliyor...
SGK'dan e-rapor uyarısı ! 1 Şubat'tan itibaren geçersiz sayılacak
SGK'dan e-rapor uyarısı ! 1 Şubat'tan itibaren geçersiz sayılacak
Darbenin yönetildiği Akıncı Üssü davasında istenen cezalar belli oldu
Darbenin yönetildiği Akıncı Üssü davasında istenen cezalar belli oldu
TEM'de feci kaza: İstanbul yönü ulaşıma kapandı
TEM'de feci kaza: İstanbul yönü ulaşıma kapandı
Netflix'te büyük tuzak ! Bilgilerinizi çalıyorlar...
Netflix'te büyük tuzak ! Bilgilerinizi çalıyorlar...
Üniversitede korkutan patlama ! Dumanlar gökyüzünü sardı
Üniversitede korkutan patlama ! Dumanlar gökyüzünü sardı
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 21 Ocak 2019 18:33

Mansur Yavaş, Karamollaoğlu'ndan destek istedi

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu, ziyaret etti.

Mansur Yavaş, Karamollaoğlu'ndan destek istedi
A+ A-

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu, ziyaret etti.

Saadet Partisi genel merkezinde gerçekleşen görüşmede  Mansur Yavaş,  Karamollaoğlu'na "Aday çıkarmayacaksanız destek, çıkaracaksanız da fikirlerimizi paylaşarak güzel bir yarış yapmak isteriz" dedi.

CHP'nin adayı Yavaş'a ziyaretinden dolayı teşekkür eden Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, "Maalesef bazı çevreler, seçimi hasımlar arasında yapılan bir mücadele gibi göstermeye çalışıyor. Biz de diyoruz, seçim hasımlar arasında yapılan bir mücadele değil, olsa olsa rakipler arasında yapılan bir mücadeledir. Seçimden başarıyla çıkanı da o başarıyı gösteremeyenler tebrik etmelidir. Bundan daha güzel bir yaklaşım olmaz" şeklinde konuştu. 

"Beka sorunu varsa kamplaşmadan kurtulmamız lazım"
Karamollaoğlu, "Bu memleket bizimse hele ki bu memlekette son zamanlarda gündeme getirildiği gibi beka sorunu varsa her şeyden önce bizim birlik ve beraberliğe, dayanışmaya ihtiyacımız var. Kamplaşmadan mümkün olduğunca kurtulmaya ihtiyacımız var" dedi.
 

temel karamollaoğlu , mansur yavaş
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM