Mantardan zehirlenen 4 kişi hastanelik oldu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde ormandan toplayıp yedikleri mantardan zehirlenen 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Kırsal Yazırlı Mahallesi'nde yaşayan T.A. (45), K.A. (38), M.D. (46) ve D.D. (38) dün akşam saatlerinde ormandan topladıkları mantarları pişirip yedi. Bir süre sonra karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti yaşayan 4 kişi, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan bu kişiler tedaviye alındı. 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA