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Marmara Denizi'nde müsilajla mücadelede ''oksijen'' tedavisi

Marmara Denizi'nde müsilajla mücadelede ''oksijen'' tedavisi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde devam eden deniz salyası (müsilaj) temizleme çalışmalarıyla ilgili olarak "22 Haziran Salı günü Kocaeli Körfez'de 4, Pendik Marina'da 1 noktadan Marmara Denizi'mizin 30 metre derinliğine oksijen vereceğiz." açıklamasını yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde devam eden deniz salyası (müsilaj) temizleme çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Bakan Kurum açıklamasında şunları ifade etti:

"Marmara Denizi'mizdeki müsilaj seferberliğimize aralıksız devam ediyoruz. 22 Haziran Salı günü Kocaeli Körfez'de 4, Pendik Marina'da 1 noktadan Marmara Denizi'mizin 30 metre derinliğine oksijen vereceğiz.

Marmara Denizi'ni Koruma Eylem Planı çerçevesinde, ileri teknolojideki oksijenlendirme cihazlarıyla denizimizin derinliklerindeki çözülmüş oksijeni artırmayı hedefliyoruz. Pilot uygulamayla yurt dışı örneklerindeki gibi bir çalışma gerçekleştireceğiz.

Denizimize oksijen veren cihazları 5 farklı noktada kullanacak ve çözülmüş oksijen değerlerini anlık takip edeceğiz. 6 ila 8 hafta sürecek çalışmamızın sonucuna göre uygulamamızı daha geniş sahada sürdüreceğiz. Marmara Denizi'mizi kaderine terk etmeyeceğiz."

Etiketler müsilaj deniz salyası oksijen
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