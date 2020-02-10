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  3. 10 Şubat 2020 16:41

Marmara Denizi'nde yat battı

İstanbul Tuzla'dan Yalova'ya seyreden bir tekne Çınarcık açıklarında alabora oldu. Tekneye bağlı bota binen 2 kişi deniz polisi tarafından kurtarıldı.

Marmara Denizi'nde yat battı
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İstanbul Tuzla'dan Yalova'ya seyreden bir tekne Çınarcık açıklarında alabora oldu. Tekneye bağlı bota binerek 155'i arayan 2 kişi, deniz polisi tarafından kurtarıldı.

Çınarcık açıklarında yaşanan olay, saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, emekli Kaptan Ceyhan O. (60) askere gidecek olan 21 yaşındaki Erdem Ö.’yle Yalova’dan Tuzla’ya gitmek için “King” isimli 11 metrelik tekneyle denize açıldı.

Çınarcık açıklarına ulaşan tekne henüz belirlenemeyen sebeple su almaya başladı. Teknenin alabora olacağını fark eden Ceyhan O., ve Erdem Ö., tekneye bağlı lastik bota geçti.

Daha sonra 155’i arayan ikili “Teknemiz batıyor” diyerek yardım istedi. Bunun üzerine deniz polisi harekete geçti. Büyükada İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile belirlenen bölgede yapılan aramada, lastik bottaki iki kişi de kurtarıldı.

Polis teknesine alınan emekli kaptan ve Erdem Ö., Büyükada’da sağlık kontrolünden geçirildi. İki kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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marmara denizi , bot
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