Marmara Depremi için tarihi adım atıldı

Tüm Türkiye büyük Marmara depremi korkusu ile yaşarken MATAM tarihi bir adım attı. Yeni protokol "hedef çıtayı Japonya seviyesine çıkarmak" ifadeleriyle duyuruldu.

Marmara Bölgesi’nde aktif fayların oluşturduğu tehlike ve riskler üzerine veri üretip detaylı bilimsel çalışmalar yürütmek üzere, Türkiye İş Bankası desteğiyle İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) bünyesinde kurulan Marmara Aktif Fay Tehlike ve Risk Uygulama ve Araştırma Merkezi (MATAM) dün yapılan protokol imza töreni toplantısıyla tanıtıldı.

Merkezde, başta Marmara Bölgesi olmak üzere Türkiye’deki aktif fay kaynaklı risklere dair dinamik, sayısal, interaktif haritalama teknikleri geliştirilecek. MATAM’da jeoloji mühendisliği, jeokimya-jeodinamik, jeodezi ve fotogrametri, elektronik haberleşme, şehir ve bölge planlama, hidrojeoloji mühendisliği, inşaat mühendisliği, yapay zeka gibi birçok disiplinden uzmanlar eşgüdüm halinde çalışacak.

MATAM Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Cenk Yaltırak, İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu ve Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran’ın yanı sıra merkezde görev alacak. MATAM’ın kurulması için 6 milyon 120 bin euro’luk katkı sağladıklarını anlatan Hakan Aran “Deprem felaketini engelleyecek güce sahip değiliz ancak depremde can kayıplarını en aza indirmenin yolunun iyi ahlakın eşlik ettiği bilimden geçtiğini biliyoruz. Bu yüzden bu merkezin kurulmasını çok önemsiyoruz” dedi.

'Hedef çıtayı Japonya seviyesine çıkarmak'

Prof. Dr. Cenk Yaltırak, MATAM’ın yapısı ve planlanan çalışmalarına ilişkin şunları söyledi:

“Amacımız farklı disiplinlerden birbiriyle konuşan verilerle çalışan 25 genç araştırmacımızın yer aldığı bu merkezin 3 yıl içinde deprem riskine dair geniş çaplı çalışmalar yürütmesi ve deprem konusunda çıtayı Japonya seviyesine çıkarmak. Projelerimizden biri de ivme ölçerlerle ilgili. Halkın binalarına takabileceği ivme ölçerler tasarlıyoruz. Bunu Marmara Bölgesi’nde isteyen herkesin evine koyacağız ve her depremde zemin-bina ilişkisine de bağlı olarak binanın nasıl davrandığını tespit edeceğiz, dayanıklı olup olmadığını söyleyeceğiz.”