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Marmara'da korkutan deprem

Marmara'da korkutan deprem
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AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre Marmara Denizi merkezli bir deprem meydana geldi.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre Marmara Denizi merkezli bir deprem meydana geldi. Depremi hisseden İstanbullular panik yaşadı.

AFAD tarafından alınan bilgilere göre saat 05.08 sıralarında Marmara Denizi'nde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre altında gerçekleşen depremin Tekirdağ Süleymanpaşa'ya 14.5 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği açıklandı.

KANDİLLİ'YE GÖRE 3.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE

Kandilli Rasathanesi ise 05.08 sıralarındaki depremin büyüklüğünü 3.5 olarak açıkladı. Tekirdağ Yeniköy açıkları merkezli depremin 15.7 kilometre derinlikte gerçekleştiği bilgisi verildi.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili yıkan deprem sonrası yaşanan korku nedeniyle depremi hisseden İstanbullular panik yaşadı.

Etiketler marmara marmara'da deprem deprem
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