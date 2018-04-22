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  3. 22 Nisan 2018 16:43

Marmara'da sıcaklıklar 10 derece artacak

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıkları bugünden itibaren 5 ila 10 derece artacak.

Marmara'da sıcaklıklar 10 derece artacak
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklığı hissedilir derecede artacak.

Karadeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı sistemin yurdu terk etmesiyle hava sıcaklıklarının bugünden itibaren bölge genelinde artarak hafta boyunca mevsim normallerinin yer yer 5 ila 10 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Yağışsız geçeceği tahmin edilen yeni haftada hava sıcaklıklarının, İstanbul'da 26, Edirne'de 32, Kırklareli'de 31, Kocaeli'de 28 , Sakarya'da 27, Yalova'da 25 ve Tekirdağ'da 21 derecelere ulaşması bekleniyor.

AA

marmara , meteoroloji , hava durumu
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