Marmaray'da teknik arıza: Seferler durduruldu

Marmara'ya teknik arıza nedeniyle seferler durdurulurken, istasyonlarda yoğunluk yaşandı.

İstanbul’un en sık kullanılan toplu taşıma araçlarından biri olan Marmaray’da arıza krizi yaşanıyor.

Marmaray’da elektrik kesintisi olduğu iddiası ile yaklaşık yarım saattir hiçbir sefer düzenlemezken, duraklarda yoğunluk yaşanıyor.

MARMARAY'DAN TEKNİK ARIZA AÇIKLAMASI

Marmaray'ın sosyal medya hesabından yaşanan gecikmelerle ilgili resmi açıklama geldi.

Sirkeci-Ayrılıkçeşmesi-Suadiye istasyonları arasında enerji sisteminde yaşanan teknik bir arıza sebebiyle saat 09.25'ten bu yana seferlerin gecikmeli şekilde gerçekleştirildiği duyuruldu.

Trenlerde ve duraklarda bekleyen vatandaşlar yaşanan gelişmeyi sosyal medya hesaplarından paylaşırken, yarım saattir beklediklerini; düzgün bir bilgilendirme yapılmadığını ve mağdur olduklarını dile getirdi.