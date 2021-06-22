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Marmara'yı kirleten 16 işletme kapatıldı

Marmara'yı kirleten 16 işletme kapatıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Deniz'inde yapılan son çalışmalarda, toplam 5 bin 306 metreküp müsilaj topladıklarını açıkladı. Kurum'un verdiği bilgiye göre, Yalova'da 3, Balıkesir'de 3, Tekirdağ'da 9, Kocaeli'de 1 işletme olmak üzere 16 işletme kapatıldı.

Marmara Denizi'nde aylardır etkili olan müsilajı temizlemek için gerçekleştirilen çalışmalar devam ediyor. 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un verdiği son bilgilere göre bin 500'ün üzerinde personel, 72 tekne ve karadan temizleme ekipmanlarıyla bugüne kadar 5 bin 306 metreküp müsilaj toplandı.

Bakan Kurum, müsilajla mücadelede Marmara Deniz'i ve çevresini kirlettikleri tespit edilen 16 işletmenin kapatıldığını da açıkladı.

NTV'nin haberine göre, Kurum, "Yaptığımız denetimlerle Yalova'da 3, Balıkesir'de 3, Tekirdağ'da 9, Kocaeli'de 1 işletme olmak üzere 16 işletme faaliyetten men edildi" ifadelerini kullandı.

Bakan Murat Kurum, oksijen seviyesini artıracak cihazları da Marmara Denizi'ne bıraktıklarını, olumlu bir ilerleme olursa bunu Marmara geneline yaygınlaştıracaklarını da duyurdu.

 

Etiketler Kapatma genişletme Kocaeli Tekirdağ Balıkesir Yalova Murat Kurum müsilaj
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