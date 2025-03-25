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MASAK'tan İBB hakkında hazırlanan rapor için yeni açıklama

MASAK'tan İBB hakkında hazırlanan rapor için yeni açıklama
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Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmaya ilişkin, "MASAK tarafından hazırlanarak adli mercilere sunulan 7 ayrı raporun 3 tanesi yetkili uzman yardımcısınca, diğerleri uzman ve yetkili uzman yardımcısınca çift imzayla hazırlanmıştır. Rapor sonunda yer verilen metin mutad olarak tüm raporlarda yer alan otomatik bir metin olup, vakaya özel bir anlam taşımamaktadır" açıklaması yapıldı.

MASAK tarafından yapılan yazılı açıklamada, "MASAK tarafından yürütülen analiz ve inceleme çalışmalarında adli mercilerin ve kolluk birimlerinin talepleri önemli bir yer tutmaktadır. Bu kapsamda MASAK çalışmalarını, uzman ve yetkili uzman yardımcıları eliyle yürütmektedir. Bu çerçevede uzman ya da yetkili uzman yardımcısı tarafından objektif finansal verilere istinaden hazırlanan raporlar, Başkanlığın okuma ve değerlendirme süreçlerinden geçtikten sonra işleme konmaktadır. Bu nedenle, sürecin sadece raporu hazırlayan uzman yardımcısının inisiyatif ve sorumluluğunda yürümesinden bahsedilmesi mümkün değildir. MASAK’ın analiz ve inceleme çalışmaları görevin niteliği gereğince, tümüyle mevzuat çerçevesinde teknik bir süreç şeklinde yürütülmekte olup hazırlanan raporlar, Başkanlık dışında hiçbir makamın bilgisine veya oluruna sunulmadan doğrudan talepte bulunan makama iletilmektedir. Bu sürece Bakanlık yönetim mercilerinin hiçbir dahlinin olması söz konusu değildir. Güncel konuda ise MASAK tarafından hazırlanarak adli mercilere sunulan 7 ayrı raporun 3 tanesi yetkili uzman yardımcısınca, diğerleri uzman ve yetkili uzman yardımcısınca çift imzayla hazırlanmıştır. Rapor sonunda yer verilen metin mutad olarak tüm raporlarda yer alan otomatik bir metin olup, vakaya özel bir anlam taşımamaktadır. Bu çerçevede mali suçlarla mücadelede müstesna bir görev icra eden MASAK’ın çalışma ve gayretlerinin karalanmasının kimseye faydasının olmayacağı dikkate alınmalıdır" denildi. 

 

DHA

Etiketler masak ibb rapor
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