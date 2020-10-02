Maskesi olmadığı için polisten kaçan adam böyle yakalandı

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Olay, öğleden sonra Kayalık Mahallesi’nde meydana geldi. Polis ekipleri yaptıkları maske denetimi sırasında, maskesiz sokağa çıkan Suriye uyruklu Ahmed Abdülaziz'e 'dur' ihtarında bulundu. Fakat polisi dinlemeyerek kaçan Abdülaziz yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı.
GÖZALTINA ALINDI
Ahmed Abdülaziz polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
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