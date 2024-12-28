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MEB, Özgür Suriye'ye eğitim desteği verecek

MEB, Özgür Suriye'ye eğitim desteği verecek
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Milli Eğitim Bakanlığı, Suriye'de okul inşasından eğitim müfredatının oluşturulmasına kadar pek çok alanda çalışma yürütecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, Suriye'de eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütülmesine destek sağlayacak. Bu kapsamda, hayırseverlerin de katkısıyla, hasarlı okullar tamir edilecek, yeni okullar inşa edilecek ve derslikler donatılacak.

Bakanlık, Suriye'nin yeni eğitim müfredatının oluşturulması ve ders kitaplarının hazırlanması için de çalışma yürütüyor. Müfredat, bilimsel ve teknolojik gelişmeler, öğrencilerin ihtiyaçları ve Suriye halkının talepleri doğrultusunda güncellenecek. Ekonomik kalkınma ve hayat standartlarının iyileşmesi için mesleki eğitimin geliştirilmesi ve meslek okullarının açılmasına katkı sunulacak.

Suriye'de uzun yıllar devam eden savaş ortamından etkilenen öğrencilerin okula dönüşte yaşayabilecekleri zorlukların giderilmesine yönelik adımlar da atılacak. Ailelere ve çocuklara psikososyal destek verilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, Özgür Suriye'de, öğretmen ve okul yöneticilerine de destek verecek

Kapsamlı mesleki gelişim çalışması yapılacak.

 

Etiketler meb milli eğitim bakanlığı Suriye özgür suriye ordusu
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