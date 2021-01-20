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  3. 20 Ocak 2021 20:38

MEB, yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihi açıkladı!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre yüz yüze eğitim 8 ve 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kurslarında 22 Ocak'ta başlayacak.

MEB, yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihi açıkladı!
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Milli Eğitim Bakanlığı, "8 ve 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitim 22 Ocak'ta başlatılacak" açıklamasını yaptı.

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