MEB, yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihi açıkladı!

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Milli Eğitim Bakanlığı, "8 ve 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitim 22 Ocak'ta başlatılacak" açıklamasını yaptı.
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