  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. MEB'den flaş ''telafi eğitimi'' açıklaması

MEB'den flaş ''telafi eğitimi'' açıklaması

MEB'den flaş ''telafi eğitimi'' açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Personel Genel Müdürü Ömer İnan, 2 Temmuz'dan sonra başlayacak olan telafi eğitimleriyle ilgili açıklama yaptı.

MEB Personel Genel Müdürü Ömer İnan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Telafi programımızın 'yaz dönemi' kapsamında, isteyen öğretmen ve öğrencilerimize, ikamet veya tatil adreslerinde; sanatsal, sportif ve kültürel etkinlikler için imkânlar oluşturuyoruz. Öğretmenlerimiz, bu programlarda öngörülen ders saati üzerinden görev alabileceklerdir" ifadelerini kullandı.

Etiketler eğitim MEB telafi eğtiim açıklama
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yasak Elma'nın güzelleri Ege'yi yaktı... Güzellerin tatilinden olay paylaşımlar
Araç sahipleri dikkat! Sigorta kapsamı değişiyor
Bakın burası çok çokomelli: Dolar, Euro ve altında tarihi zirve kırıldı!
Uzmanlar açıkladı: 2.el araba fiyatları düşecek mi ?
Yüz yüze eğitim için tarih verildi
Ekonomide kötü haberler üst üste geliyor: Türkiye'ye 650 milyar dolarlık şok!
Dudak uçuklatan vurgun! Parayla sigara yaktıkları görüntüler ortaya çıktı
1 Haziran'da yasaklar kalkacak mı? Canlı yayında müjdeyi verdi
Mehmet Ağar’dan Yalıkavak Marina açıklaması
Ve bomba patladı: Şeyma Subaşı hamile!