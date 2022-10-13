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Meclis Başkanı Şentop: Meclis şov yeri değildir

Meclis Başkanı Şentop: Meclis şov yeri değildir

Türkiye Büyük Milleti Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Meclis kürsüsünde çekiçle cep telefonu kıran CHP'li Burak Erbay'a tepki göstererek; "Kürsüler konuşmak içindir şov yeri değildir." ifadelerini kullandı.

Meclis'te gerginliğe neden olan çekiçli eylemle ilgili sorulara yanıt veren TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Kınama cezası gerektiren bir eylem esasen. Öyle bir aletle Genel Kurul salonuna girmek de yanlış. Milletvekillerinin cihazdan geçmesi ve üzerinin aranması gibi bir durum söz konusu değil ama milletvekillerinin bilinç içinde hareket etmesi lazım. Kürsüde bir zarar olduğunu öğrendim, onun da kendisinden tazmini yapılır. Kürsüler şov yapmak için tasarlanmış yerler değil, başka arayışlar içine girmek yanlış" dedi.

Etiketler meclis şentop şov
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