Meclis gündeminde: Türkiye'nin gerçek beka sorunu genç işsizlik

CHP Ankara milletvekili ve Milli Eğitim Komisyonu üyesi Deniz Demir, üniversite mezunu işsizlik sorununun ve nedenlerinin araştırılması için TBMM Başkanlığına araştırma önergesi verdi.

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, ülkemizde artan üniversite mezunu işsiz sayısının nedenlerinin araştırılması ve gençlerimizin sorunlarına çözüm bulunması yapılması amacıyla Meclis’e araştırma önergesi sundu.

‘GENÇLER EĞİTİM ALANLARI DIŞINDA İŞLERDE ÇALIŞMAK ZORUNDA KALIYOR’

Türkiye’de üniversite mezunlarındaki işsizlik oranının ilköğretim mezunlarından daha yüksek bir seviyeye ulaştığını kaydeden Demir, “Mevcut iktidarının, ‘Her ile bir üniversite’ stratejisi, Türkiye’deki genç işsizler ordusunun katlanarak artmasına yol açmıştır. Türkiye'de iş bulabilen üniversite mezunlarının büyük bölümü ise eğitimini aldıkları alanlardan çok farklı alanlarda çalışmak zorunda kalmaktadır” dedi.

GENÇ İŞSİZLİK HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Genç işsizlik oranının giderek arttığına dikkat çeken Ankara Milletvekili Deniz Demir konu ile ilgili açıklamalarda bulundu:

“TÜİK’in verilerine göre, 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, haziran ayında yüzde 18,6 seviyesine ulaşmıştır. TÜİK’in verilerine göre, haziran ayında 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı mayıs ayına göre 1,2 puanlık artış ile yüzde 18,6 olarak gerçekleşmiştir.”

‘NİTELİKSİZ ÜNİVERSİTELER BOŞA GİDEN UMUTLAR’

Meclis gündemine sunulan araştırma önergesinde, niteliksiz üniversiteler açıldığını ve gençlere umut satıldığını vurgulandı.

CHP’li Demir araştırma önergesinde şu ifadeleri kullandı: “İŞKUR’un verilerine göre, 2023’ün Ocak-Haziran döneminde toplam 826 bin 588 yurttaş işsizlik ödeneği için başvurmuştur. İşsizlik ödeneğine başvuranların yalnızca 362 bin 100’ü ödenek almaya hak kazanmıştır. Başvuranların öğrenim durumlarına göre dağılımı ise dikkat çekmektedir. Buna göre, işsizlik ödeneğine başvuranlar içinde üniversite mezunu yurttaşların sayısı 187 bin 871’dir.”

'GERÇEK VERİLER AÇIKLANMIYOR'

Deniz Demir sözlerini şöyle noktaladı:

“Üniversite mezunu gençlerin gerçek işsizlik verilerinin açıklanması, işsiz gençlerimizin sorunlarının tespit edilmesi ve çözüm yolları üretilmesi elzemdir. Bu konuda biz de üzerimize düşen sorumlukları her zaman yerine getireceğiz.”