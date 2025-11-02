  1. Anasayfa
  Meclis'e CHP listelerinden girmişlerdi... 3 vekil daha AK Parti'ye geçiyor!

Son genel seçimlerde CHP listelerinden aday olarak milletvekili seçilen 3 milletvekilinin daha AK Parti'ye geçme hazırlığında olduğu ortaya çıktı.

Hatırlanacağı gibi bir önceki genel seçimler öncesinde altılı masada yer alan DE­VA-SP-GP ve DP adayları seçimlere CHP listelerinden girmiş ve CHP seçmeni sayesinde milletvekili olmaya hak kazanmıştı.

Son milletvekilliği seçimlerinde CHP'nin listelerinden aday gösterilen, eski AK Partili Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi'nden istifa eden milletvekilleri Selim Temurci, İsa Mesih Şahin ve Doğan Demir'in AK Parti'ye geçme hazırlığında olduğu ortaya çıktı.

Sözcü gazetesinden Emin Özgönül'ün haberine göre TBMM'de halen AK Parti'nin 272, MHP’nin 47, Hüdapar’ın 4 ve DSP’nin bir milletvekili bulunurken bu rakamlarla Cumhur İttifakı'nın toplam milletvekili sayısı 324.

Temurci, Şahin ve Demir'in de AK Parti'ye katılmasıyla AK Parti'nin TBMM'deki sandalye sayısı 275'e Cumhur İttifakı'nın toplam sandalye sayısı ise 327'ye yükselecek.

AK Parti bu son 3 milletvekili transferi ile iktidara geldiği 2002 yılından bu yana ilk kez Anayasa'yı değiştirecek çoğunluğa bu kadar yaklaşmış olacak.

Eğer Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın terörsüz Türkiye sürecinin ilk başında yaptığı "Biz AK Parti, MHP ve DEM olarak bu yolu birlikte yürümeye karar verdik" açıklaması hala DEM Parti tarafından karşılık buluyorsa ve 59 milletvekili bulunan DEM Parti de Cumhur İttifakı'na Anayasa değişikliği konusunda destek olursa Cumhur İttifakı 386 milletvekili ile TBMM'deki olası bir Anayasa değişikliği oylaması için sadece 14 milletvekiline daha ihtiyaç duyacak...

 

