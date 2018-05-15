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  3. 15 Mayıs 2018 17:02

Meclis'te 3 partiden Kudüs için ortak bildiri !

Meclis'te AK Parti, CHP ve MHP ortak bildiriyle Gazze'deki katliamı kınadı.

Meclis'te 3 partiden Kudüs için ortak bildiri !
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Meclis'te AK Parti, CHP ve MHP ortak bildiriyle İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamı kınadı.

TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti, CHP ve MHP tarafından, İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama ilişkin ortak bildiri yayımlandı. Bildiride, "İsrail yönetimini tüm insanlık adına şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. ABD'nin ve İsrail'in, BM kararlarını yok saymasına, uluslararası toplumun iradesine ve evrensel değerlerine meydan okumasına karşı Filistinlilerinin barışçıl tepkileri en temel hakları olduğu gibi insanlık vicdanına da tercüman olmaktadır" sözlerine yer verildi.

AA

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