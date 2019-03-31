Mehmet Özhaseki ve Bahçeli'nin sandığından Mansur Yavaş çıktı

Mehmet Özhaseki'nin oy kullandığı Yenimahalle ilçesindeki Sofuoğlu İlkokulu'nda 1031 nolu sandıkta 353 kayıtlı seçmenden 291'i oy kullandı.

11 oyun geçersiz olduğu sandıkta büyükşehir belediye başkanlığı için oyların partilere göre dağılımı şöyle oldu:

CHP: 196, AK Parti: 78, SP: 5, Türkiye Komünist Partisi: 1

BAHÇELİ'NİN SANDIĞINDAN MANSUR YAVAŞ ÇIKTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin oy kullandığı sandıktan, 'Millet ittifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı CHP'li Mansur Yavaş, önde çıktı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin oy kullandığı Ankara Anıttepe Ortaokulu'ndaki 1326 numaralı sandıkta, 341 seçmenden 286'sı oy kullandı. Sandıktan ‘Millet İttifakı'nın adayı CHP'li Mansur Yavaş'a 228, ‘Cumhur İttifakı'nın adayı AK Partili Mehmet Özhaseki'ye ise 52 oy çıktı. TKP adayı, 1 oy alırken, 5 oy geçersiz sayıldı.