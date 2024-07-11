  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Memur adayları dikkat: KPSS tercihleri başladı

Memur adayları dikkat: KPSS tercihleri başladı

Memur adayları dikkat: KPSS tercihleri başladı
Güncelleme:

ÖSYM, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2024/1 tercih kılavuzunu yayımladı. Tercihler, 11-18 Temmuz tarihleri arasında yapılabilecek.

Kamu kurumlarına yerleştirilecek adayların tercihleri alınmaya başlandı. KPSS'ye katılım sağlayan adaylar 18 Temmuz'a kadar başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek.  KPSS tercih sürecinin ayrıntıları yayımlanan kılavuzla paylaşıldı. 

KPSS-2024/1 TERCİH TARİHLERİ

Tercih tarihleri 11-18 Temmuz 2024 olarak açıklandı. Tercih işlemleri 11 Temmuz 2024 tarihinde saat 11.00’de başlayacak ve 18 Temmuz 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecek. 

KPSS-2024/1 TERCİH DUYURUSU

ÖSYM'den yapılan açıklamada; "KPSS-2024/1: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2024/1 Tercih Kılavuzu’na aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

Adaylar tercihlerini, 11-18 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri 11 Temmuz 2024 tarihinde saat 11.00’de başlayacak ve 18 Temmuz 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2024/1 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

Etiketler kpss tercihleri ösym memur
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Polise polisi şikayet etti, gazetecilere talimat yağdırdı Polise polisi şikayet etti, gazetecilere talimat yağdırdı Türkiye'nin en renkli tarlası: Hepsi el emeği göz nuru Türkiye'nin en renkli tarlası: Hepsi el emeği göz nuru Coca-Cola'lar toplatılıyor: BPA tespit edildi Coca-Cola'lar toplatılıyor: BPA tespit edildi Dilan ve Engin Polat hakkındaki iddianamede gizli tanığın ifadeleri ortaya çıktı Dilan ve Engin Polat hakkındaki iddianamede gizli tanığın ifadeleri ortaya çıktı Bodrumlular ''beach''lere giremeyince kıyı işgaline karşı ''kaldırım beach''i devreye soktu Bodrumlular ''beach''lere giremeyince kıyı işgaline karşı ''kaldırım beach''i devreye soktu İstanbul'da özel banka şubesinde yangın İstanbul'da özel banka şubesinde yangın EURO 2024'te finalin adı belli oldu EURO 2024'te finalin adı belli oldu ''Türkiye'deki milyoner sayısı yüzde 43 artacak'' ''Türkiye'deki milyoner sayısı yüzde 43 artacak'' HÜRJET son sürat ilerliyor: 0.9 mach hıza ulaştı HÜRJET son sürat ilerliyor: 0.9 mach hıza ulaştı En Beğenilen Bakan ve Milletvekilleri anketi sonuçları açıklandı En Beğenilen Bakan ve Milletvekilleri anketi sonuçları açıklandı
İstanbul'da makas atma kazası kamerada İstanbul'da makas atma kazası kamerada İran'da başörtüsü krizi: THY ofisi kapatıldı İran'da başörtüsü krizi: THY ofisi kapatıldı