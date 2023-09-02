Memur ve emeklilerin zam oranı sonrası kıdem tazminatı tavanı belli oldu

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun toplantısı sonrası memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranı belli olmuştu. Rakamların belirgenleşmesinin ardından kıdem tazminatı tavanı da netleşmeye başladı.

Toplu Sözleşme sürecinde imzalar atıldı. Hakem Kurulu'nda yapılan oylamada, zam teklifi 5'e karşı 6 kabul oyuyla geçti. Buna göre, 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak.



8 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ ETKİLENECEK

Belirlenen oranlar 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım maaşları üzerinde de etkili olacak. 8 milyondan fazla kişi doğrudan etkilenecek.

OCAK AYINDA YÜZDE 43 ZAM BEKLENİYOR

AYBÜ Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, "Enflasyon farklı ile birlikte ocak ayında yüzde 43 düzeyinde memurlar ve memur emeklileri maaşlarının artacağını tahmin ediyorum" dedi. Peki bu rakam kıdem tazminatı tavanını nasıl etkileyecek? SGK Uzmanı Özgür Kaya detayları anlattı.

Kaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Kıdem tazminatında tavan değişiyor. Kıdem tazminatı tavanı şu an 23.490 lira olarak hesaplanırken Ocak 2024 yılında 33 bin 590 lira olacak.

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Örnek hesaplamaya göre brüt ücreti 30 bin lira olan ve 10 yıl hizmeti bulunan bir işçi bu yıl sonunda işten ayrılırsa 234 bin 900 lira kıdem tazminatı alabilecek.

Aynı çalışan 1 Ocak'tan itibaren ayrıldığında bu formüllere göre kendi maaşı üzerinden yani 335 bin 900 lira tazminat alabilecek.

MEMUR ZAMMINA İLE HANGİ ÖDEMELER NE KADAR ARTACAK?

Yeni zam oranı ve enflasyon beklentisine göre bugün itibarıyla 5 bin 98 lira olan evde bakım maaşı 7 bin 290 liraya çıkacak.

Tahmini enflasyon artış oranı, maaş katsayısıyla birlikte 2 bin 348 lira olan 65 yaş aylığı 3 bin 360 liraya yükselecek.

RAKAMLAR 1 OCAK 2024 İTİBARIYLA GEÇERLİ OLACAK

Yüzde 40- 69 arası engelli aylığı 1.874 liradan 2bin 680 liraya yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı da 2 bin 811 liradan 4 bin 20 liraya çıkacak. Bu rakamlar 1 ocak 2024 yılından itibaren geçerli olacak."