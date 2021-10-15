Merkez Bankası Başkanı ile görüşen Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, ''TCMB'ye siyasi müdahalenin doğru olmadığını ilettik'' dedi. Kavcıoğlu ise kurumdaki görevden almalarla ilgili ''Bütün kurumlarda olabilen şeyler. Bir kısmı bizim tercihimiz, bir kısmı arkadaşların tercihi'' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün saat 15.30'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na giderek Başkan Şahap Kavcıoğlu ile görüştü.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Dolar rekorlar kırıyor. Motorin ve benzine yine zam geldi. Sebep olduğun bu rezaletin milleti ezmesini daha fazla izleme Erdoğan, Kara Kış Fonu'nu kur! Ayrıca bugün 15.30’da Merkez Bankası’na gideceğim. Yok öyle istediğin gibi at koşturmak. Biz varız ve mücadele edeceğiz."

CHP lideri Kılıçdaroğlu'na, Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Sekreter Selin Sayek Böke ile Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Bülent Kuşoğlu eşlik etti.

KILIÇDARĞLU'NDAN GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMA

CHP lideri Kılıçdaroğlu görüşmenin ardından kameraların karşısına geçti.



Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Dövizin sürekli TL karşısında yükselmesİ karşısında endişelerimizi ifade ettik. Zam yağmuru gelecek, her alanda ciddi sorunlar çıkabilir. Kara kış fonu oluşturulması gerektiğini ifade etmiştim. Fakirin hakkını hukukunu korumak açısından bir fonun oluşturulması gerektiğini ifade ettim.

Merkez Bankası'nın bağımsızlığına müdahale eden kişinin Erdoğan'ın olduğunu sağır sultan biliyor. Buradan Erdoğan'a açık çağrı yapıyorum; Merkez Bankası'nın kurumsal kimliğine saygı göster. Kararı liyakatlı kişiler versin. Kararı büyük ölçüde Erdoğan'ın verdiğini pek çok finans çevresi de biliyor. Bu rahatsızlığımız dile getirildi."

KAVCIOĞLU: MERKEZ BANKASI'NI HERKES SAHİPLENMELİ

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu da görüşmeyle ilgili açıklamasında "Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Merkez Bankası'nı herkes sahiplenmelidir. Merkez Bankası bu ülkenin en güzide kurumlarından biridir. Merkez Bankası'nı yıpratan açıklamaların bizi üzdüğünü ifade edeyim. Merkez Bankası kararı kendi Para Politikası Kurulu kararıyla almaktadır. Merkez Bankası rezervleriyle güçlüdür, 125 milyar dolara yaklaştı. Merkez Bankası'nın açıklamaları nettir" dedi.

"GÖREVDEN ALMALARIN BİR KISMI BİZİM TERCİHİMİZ"

Merkez Bankası'ndaki görevden almalarla ilgili konuşan Kavcıoğlu, "Bütün kurumlarda olabilen şeyler. Bir kısmı bizim tercihimiz, bir kısmı arkadaşların tercihi. TCMB yıllardır faiz indirip arttırıyor. Bu arkadaşlar yıllardır burada görev yapıyorlar. Bu karar herkesin kararı. Bugüne kadar böyle oldu, bundan sonra da böyle olacaktır. Tamamen kendi süreci içinde gelişen görev değişimidir. Görevden almaların altında bir şey aramak doğru değil. Bugüne kadar pek çok arkadaş görevden ayrıldı, bundan sonra da ayrılabilir. 21 Ekim'deki PPK toplantısında tüm gelişmeleri analiz ederek bir karar vereceğiz. En doğru kararı vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" açıklaması yaptı.