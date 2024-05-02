Merkez Bankası'nın rezervleri geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervleri 126 milyar 283 milyon 550 bin dolardan 124 milyar 80 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankası'nın döviz rezervleri gerilemeye devam ediyor. TCMB'nin resmi rezerv varlıkları 126.2 milyar dolardan 124 milyar dolara geriledi. Döviz varlıkları 59.5 milyar dolardan 57.5 milyar dolara düştü. Altın cinsinden rezerv varlıkları ise 59.2 milyar dolardan 59.1 milyar dolara geriledi.