Mersin açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan edinilen bilgiye göre, Mersin açıklarında 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, 22.59'da merkez üssü Akdeniz - Mersin Körfezi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deniz yüzeyinin yaklaşık 16.04 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Mersin ve Adana'dan da hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 16, 2023
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Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Akdeniz - Mersin Körfezi - [11.47 km] Erdemli (Mersin)
Tarih:2023-03-16
Saat:22:59:13 TSİ
Enlem:36.438 N
Boylam:34.289 E
Derinlik:16.04 km
Detay:https://t.co/b4XNbrBzvM@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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