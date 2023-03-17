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Mersin açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem

Mersin açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem
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AFAD'dan edinilen bilgiye göre, Mersin açıklarında 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, 22.59'da merkez üssü Akdeniz - Mersin Körfezi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deniz yüzeyinin yaklaşık 16.04 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Mersin ve Adana'dan da hissedildi.

Etiketler deprem afad mersin mersin açıkları akdeniz
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