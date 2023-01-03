  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Mersin'de 4 DEAŞ üyesi tutuklandı

Mersin'de 4 DEAŞ üyesi tutuklandı

Mersin'de 4 DEAŞ üyesi tutuklandı
Güncelleme:

Mersin'de DEAŞ'lı teröristlere yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü, tutuklandı.

Güvenlik güçleri tüm terör örgütleri ile mücadelesini sürdürüyor

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü üyelerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma başlattı.

10 kişiden 4'ü tutuklandı
DHA'nın haberine göre yılbaşında eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen, sözde istihbarat, lojistik ve mali yapılanma içinde sorumlu düzeyde olan, çatışma bölgelerinde faaliyette bulunduğu tespit edilen; 1'i Fransa uyruklu 11 şüphelinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi.

Özel harekat polislerinin sokak giriş ve çıkışlarını tutarak, güvenlik önlemi aldığı operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı; 3'ü sınır dışı edilirken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Etiketler Mersin DEAŞ
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erdoğan memur ve emekliler için maaş zam oranlarını açıkladı
Gram altından yeni rekor: 1.125 TL görüldü!
İstanbullu zehir soluyor! Bu ilçelerde pencere bile açmayın
Son seçimleri doğru bilen anket firması Z Kuşağı anketi sonuçlarını açıkladı
Bir dizi aşkı gerçek oldu! Ünlü oyuncular aşklarını ilan etti
e-Devlet üzerinden EYT başvurusu nasıl yapılır ?
ENAG yıllık enflasyonu açıkladı
Aralık ayı enflasyonu açıklandı, Ocak 2023 kira zam oranı belli oldu
SSK ve BAĞ-KUR emeklisine yüzde 25 zam! İşte zamlı maaşlar
Kılıçdaroğlu: ''Kayyum atama aptallığına kalkışmak terörizmdir''